Lucia d’oro: boxe catanese in festa

La catanese Lucia Ayari ha vinto la medaglia d’oro Under 22 agli Europei di boxe, che si sono svolti in Montenegro. La portacolori della Boxing Team Catania Ring ha gareggiato nella categoria 50 kg. Lucia Ayari, allenata dal maestro Antonino Maccarrone, ha battuto in finale la russa Arina Vostrikova con il punteggio di 4-1.

“Che europeo… vissuto dal primo all’ultimo giorno… Con anima e corpo davvero – scrive Ayari nel suo profilo Facebook -. Che questo sia l’inizio della vita che voglio vivere, non escludendo nulla, le sofferenze, i sacrifici, i giorni no, TUTTO. Questo sport mi ha dato vita, mi ha fatto da maestro, mi ha messo davanti a delle scelte che avrebbero cambiato la mia vita per sempre… ma io ancora non lo sapevo… campionessa d’Europa U22. Ringrazio i miei maestri Antonino Maccarrone e Aroldo Donini i miei pilastri dal giorno 1. Siete stati essenziali per me, e comunque andranno le cose, anche se dovessi andare altrove voi sarete sempre casa per me, il mio primo amore. Avete fatto un capolavoro. GRAZIE DI TUTTO”.