Lucarelli prepara il turnover

Turnover in vista in casa Catania per il match contro il Crotone, in programma mercoledì pomeriggio al Massimino (18.30) e valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Lucarelli, che dovrà fare a meno del febbricitante Chiarella e dei convalescenti Ladinetti e Rizzo, confermerà il 4-2-3-1, ma cambierà diversi interpreti (foto Catania Fc Facebook).

Tra gli uomini attesi nell’undici titolare il portiere Livieri, assente da tempo per infortunio, i difensori Rapisarda e Mazzotta, i centrocampisti Zanellato e Deli, quest’ultimo da schierare trequartista, e almeno due tra gli attaccanti De Luca, Bocic e Sarao.

Questi i 24 convocati: 1 Bethers, 2 Curado, 3 Maffei, 4 Silvestri, 5 Rapisarda, 6 Zanellato, 7 De Luca, 8 Rocca, 9 Sarao, 10 Di Carmine, 11 Mazzotta, 13 Bouah, 16 Quaini, 17 Dubickas, 19 Deli, 20 Popovic, 22 Livieri, 24 Bočić, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 32 Chiricò, 33 Zammarini, 77 Marsura, 95 Albertoni.

“Dobbiamo recuperare le energie – spiega Lucarelli – ed evitare di farci male. Si parte da qui, cercando di mettere in campo un undici competitivo per superare il turno. Lavoriamo per costruire una mentalità vincente, che passa attraverso la capacità di soffrire e l’equilibrio tra le due fasi. Troveremo un avversario forte che come noi è stato pensato per stare nelle prime posizioni della classifica. Turnover? Sicuramente qualcosa dovremo cambiare. Proveniamo da una trasferta nella quale abbiamo speso tanto, un minimo di rotazione è indispensabile. Metteremo in campo forze fresche e giocatori nuovi che avranno la possibilità di mostrare la loro voglia di restare qui. Vorrei vedere la stesso spirito di sacrificio visto a Giuliano con un po’ più di qualità nei passaggi, nella rifinitura e in zona realizzativa”.

Si gioca in gara secca, in caso di parità supplementari e rigori. Lucarelli, nel cui staff entrerà come collaboratore tecnico Michele Zeoli che dunque lascia la panchina della Primavera, ha programmato per giovedì mattina, al Massimino, un seduta di allenamento che darà inizio alla preparazione al match casalingo con la Virtus Francavilla, in calendario domenica 3 dicembre alle 20.45 (su Telecolor tre ore live con Diretta Stadio a partire dalle 20.15 con pre partita, formazioni ufficiali, collegamenti dal Massimino per il racconto del match, analisi, interviste in anteprima nel post gara e i commenti del pubblico via WhatsApp).