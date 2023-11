Legami con la mafia: confisca nell’Ennese

CALTANISSETTA – La guardia di finanza di Caltanissetta ha confiscato un patrimonio del valore di oltre 5,5 milioni euro a Gabriele Giacomo Stanzù, esponente della criminalità organizzata ennese e in contatto con il clan gelese degli Emmanuello. Dalle indagini patrimoniali eseguite, è emersa l’incapienza dei redditi dichiarati e percepiti dal nucleo familiare dello Stanzù a far fronte agli impegni economici assunti, dimostrando un tenore di vita decisamente elevato e incongruo rispetto alle possibilità derivate da fonti di provenienza lecita. I beni oggetto di confisca riguardano un’azienda agricola nel territorio ennese, 55 immobili e tre autoveicoli. Nel maggio 2022, Stanzù, nell’ambito dell’operazione ‘Terzo Tempo’, eseguita dal Gico della guardia di finanza di Caltanissetta su delega della Dda nissena, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto ed estorsione.