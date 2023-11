Acireale-Siracusa, denunciati 25 ultras

SIRACUSA – Con altre 25 persone identificate e denunciate, sono 90 in totale gli ultras appartenenti ad entrambe le frange più violente delle tifoserie di Acireale e Siracusa identificati e denunciati dagli agenti della Digos della questura di Siracusa per i disordini verificatisi al termine della partita del 4 ottobre scorso. Tutti i soggetti denunciati saranno sottoposti al Daspo sportivo disposto dal questore che impedirà loro di assistere a manifestazioni sportive per i prossimi anni. A conclusione della fase info-investigativa iniziata già all’indomani dei disordini, la Digos ha intavolato un dialogo con la società del Siracusa calcio, che si è resa disponibile a collaborare con la questura, e con la tifoseria organizzata della compagine aretusea. L’obbiettivo è evitare che, durante tutta la stagione calcistica, si verifichino incidenti e disordini.