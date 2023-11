Il ladro acrobata si tuffa: distrutta la macchina

PALERMO – La polizia ha arrestato a Palermo un ladro acrobata accusato di una serie di furti nelle case della zona della stazione centrale. Il 32enne è stato segnalato da alcuni residenti mentre si arrampicava al primo piano di uno stabile di via Immacolatella. Colto sul fatto dagli agenti, e capendo di non avere alcuna via di fuga se non quella di ripercorrere a ritroso la stessa strada fatta per raggiungere l’appartamento, ha deciso di lanciarsi dal balcone poco prima raggiunto, confidando sulla presenza di una macchina parcheggiata sotto che ne avrebbe potuto attutire la caduta.

E’ atterrato in effetti sull’auto, non senza conseguenze per la carrozzeria: il tetto vistosamente ammaccato e il parabrezza sfondato. Quindi il ladro ha cercato una disperata fuga, ma è stato raggiunto e bloccato, seppur con grosse difficoltà, visto che ha opposto una grande resistenza. Addosso aveva un portafogli risultato rubato alcuni giorni prima all’interno di un ospedale.