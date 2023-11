Il Cibalino è pronto

Il Cibalino, campetto di calcio annesso allo stadio Angelo Massimino, da oggi è disponibile per gli allenamenti del Catania. L’ultimo sopralluogo, svolto con l’assessore allo Sport e alle politiche comunitarie Sergio Parisi, ha riguardato soprattutto il fondo del campo e l’illuminazione, gestiti nell’ambito dell’appalto per l’ammodernamento del Cibali. Anche le ultime rifiniture legate alla completa crescita della semina del manto erboso naturale e alle ultime prove del nuovo impianto di illuminazione hanno dato esito positivo, rilasciando di fatto il via libera all’utilizzo dell’impianto per la preparazione della squadra etnea.