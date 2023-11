Gravi irregolarità nel cantiere, denunciato titolare

MESSINA – I carabinieri di Messina hanno sottoposto a verifica un cantiere edile allestito a Saponara. Nel corso dell’attività, i militari hanno accertato violazioni alla normativa di settore e, in particolare, l’omessa formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e la mancata sottoposizione alla visita medica del personale dipendente, la mancanza di idonei sistemi di sicurezza, utilizzo di macchine operatrici non omologate ed altro ancora.

Il titolare è stato pertanto denunciato e a suo carico sono state comminate ammende e sanzioni per oltre 60.000 euro. Per motivi di sicurezza e per la presenza di un lavoratore in nero, l’attività è stata sospesa e il titolare diffidato a regolarizzare la posizione dell’operaio irregolarmente assunto.