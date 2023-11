Ex moglie cambia casa, lui continua a perseguitarla

CATANIA – Un 37enne indiano indagato per maltrattamenti in famiglia è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento restrittivo, emesso dal gip su richiesta della Procura di Catania, è stato eseguito dai carabinieri della stazione Piazza Dante. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe avuto abituali e ripetute condotte vessatorie nei confronti dell’ex compagna, una 36enne mauritana. Le indagini erano state avviate dopo la denuncia presentata l’ottobre scorso dalla donna. Prima di allora, infatti, la vittima non aveva mai trovato la forza di denunciare, anche se era riuscita a scattare delle foto alle ferite provocatele dall’ex compagno. Per sfuggire a tali violenze, commesse anche dinanzi ai figli minori, la vittima da circa sei mesi aveva deciso di cambiare casa. Nonostante il trasferimento le violenze non erano cessate.