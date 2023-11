Ecco le migliori scuole superiori in Sicilia

E’ ancora una volta il Nervi-Ferrari di Morbegno (Sondrio, indice 88.29) il liceo scientifico delle scienze applicate – con l’informatica al posto del latino – ad essere indicato come la miglior scuola d’Italia dalla mappa interattiva delle scuole superiori italiane Eduscopio, ricerca redatta dalla Fondazione Agnelli in base ai risultati degli esiti universitari e lavorativi raggiunti dagli ex studenti. Si tratta di una conferma del risultato incassato anche lo scorso anno dallo stesso liceo.

Il report ha analizzato i dati di oltre un milione e 300 mila diplomati provenienti da 7850 scuole in tre successivi anni scolastici dal 2017 al 2020. Dalla ricerca emerge che i diplomati hanno avuto voti più alti alla maturità che in epoca Covid si è svolta solo in forma orale e che tra i nuovi iscritti all’università è aumentata la percentuale di studenti che durante il primo anno non hanno dato nemmeno un esame.

Per quel che riguarda la Sicilia, a Catania il migliore liceo classico è il Cutelli (indice 65.86) davanti allo Spedalieri (64.89). Il capofila catanese tra i licei scientifici è il Galilei (70), seguito dal Principe Umberto (69.46). Galilei leader anche per il linguistico (64.26) davanti al Boggio Lera (62.21). L’indirizzo tecnico-tecnologico vede primeggiare il Marconi (49.2), secondo posto per l’Archimede (48.63). Nell’hinterland spiccano il classico Gulli e Pennisi (70.37) e lo scientifico Archimede (74.38), entrambi di Acireale.

A Palermo, in vetta tra i classici c’è l’Umberto I (70.72) davanti al Garibaldi (66.48), tra gli scientifici il Cannizzaro (69.85) davanti al Don Bosco-Ranchibile (68.48), tra i linguistici il Regina Margherita (56.61) davanti al De Cosmi (56.59), tra i tecnici-tecnologici il Vittorio Emanuele III (46.17) davanti al Volta (45.89). Nell’hinterland buona quotazione per lo scientifico Savarino (71.07) di Partinico.

A Messina il primo tra i licei classici è il Maurolico (67.82) davanti al La Farina (67.59), tra gli scientifici l’Archimede (76.41) davanti al Seguenza (70.82), tra i linguistici ancora l’Archimede (73.01) davanti al Bisazza (60.08), tra i tecnici-tecnologici il Verona-Trento (47.54). Nell’hinterland bene lo scientifico Galilei (76.44) di Spadafora.

Il dettaglio dei migliori negli altri capoluoghi (con hinterland). Classici: Empedocle ad Agrigento (62.16); Ruggero Settimo (68.47) a Caltanissetta; Vaccalluzzo (74.96) a Leonforte, in provincia di Enna; Galilei-Campailla (73.96) a Modica, in provincia di Ragusa; Gargallo (65.47) a Siracusa; Ximenes (68.03) a Trapani. Scientifici: Sciascia (65.27) a Canicattì, in provincia di Agrigento; Volta (71.73) a Caltanissetta; Farinato (73.4) a Enna; Fermi (72.23) a Ragusa; Megara (66.9) ad Augusta, in provincia di Siracusa; Fardella (66.25) a Trapani.