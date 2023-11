Ecco come sarà il museo dell’Etna

CATANIA – Via alla realizzazione del Museo dell’Etna nel padiglione San Marco dell’ex ospedale Vittorio Emanuele, a Catania. Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, accompagnato dal sindaco Enrico Trantino, questa mattina ha consegnato i lavori al raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da Consorzio Stabile Medil Scpa e Icoser Srl di Benevento, che si è aggiudicato l’appalto per un importo di quasi 12 milioni di euro, Iva esclusa, con un ribasso del 15,55% sulla base d’asta.

Le opere prevedono il restauro, la rifunzionalizzazione e l’allestimento della struttura in un’area di 7 mila metri quadri. Gli interventi partiranno a fine novembre e dovranno essere completati entro 30 mesi. La progettazione è dello studio d’architettura Guicciardini & Magni di Firenze, vincitore della procedura pubblica. “Oggi – ha detto Schifani – compiamo un altro decisivo passo avanti nella riconversione in polo culturale di questo ex presidio ospedaliero. Valorizzeremo così l’eccezionale patrimonio rappresentato dal vulcano attivo più alto d’Europa. Al contempo, diamo nuova vita agli edifici non più utilizzati, restituendoli con nuove funzioni alla città”.

Concepito come spazio di socialità, il Museo dell’Etna offrirà un affascinante viaggio alla scoperta del territorio del vulcano in un percorso espositivo sviscera i diversi aspetti legati alla “muntagna”. La grande corte interna del museo, con una copertura leggera in acciaio e vetro, sarà uno spazio aperto alla città.