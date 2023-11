Droga e armi in famiglia

MESSINA – Sei misure cautelari sono state eseguite a Messina dalla squadra mobile in un’operazione antidroga denominata “La villetta”, coordinata dalla Dda peloritana. Cinque persone sono finite in carcere e una avrà l’obbligo di presentazione giornaliera all’autorità di polizia. L’attività d’indagine va avanti da tempo con perquisizioni effettuate in alcuni locali e abitazioni dei rioni cittadini di Mangialupi, Villaggio Aldisio e Fondo Fucile. Gli Agenti hanno trovato e sequestrato droga, munizioni e un’arma, denunciando i componenti del nucleo familiare che avevano la disponibilità esclusiva dei luoghi perquisiti.

Intercettazione e videosorveglianza sul nucleo familiare hanno confermato l’esistenza di una banda attiva nel traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente marijuana e cocaina nel rione di Fondo Fucile. A capo c’era un 36enne. Presso le abitazioni degli indagati c’era un viavai di “clienti” anche a tarda notte e nel corso delle perquisizioni sono stati trovati circa 20mila euro in banconote e numerose carte bancomat e Postepay.