Dopo la Befana il Catania

La Lega Pro ha comunicato il programma gare della prima giornata di ritorno di Serie C, con date e relativi orari, che potranno essere soggetti a variazione per esigenze organizzative e/o televisive. Si giocherà il 6, 7 e 8 gennaio del 2024. Per il Catania la partita di Crotone è prevista domenica 7 alle 18.30.

GIRONE C

ACR MESSINA-AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 14.00

BENEVENTO-TURRIS Sabato Ore 16.15

BRINDISI-POTENZA Domenica Ore 18.30

CROTONE-CATANIA Domenica Ore 18.30

FOGGIA-TARANTO Sabato Ore 16.15

JUVE STABIA-MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 18.30

LATINA-AVELLINO Sabato Ore 16.15

MONOPOLI-CASERTANA Sabato Ore 14.00

PICERNO-VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 14.00

SORRENTO-GIUGLIANO Domenica Ore 16.15