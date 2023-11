Covid, in Sicilia non si vaccina più nessuno

Fino a ora sono state somministrate in Italia 669.935 dosi di vaccino anti-Covid Comirnaty XBB 1.5. Secondo i dati delle Regioni la popolazione over 60 risulta aver ricevuto 572.228 dosi con una copertura vaccinale pari al 3,12%. Solo 5 Regioni hanno invece ottenuto una copertura al 6-8%. Le regioni che hanno vaccinato di più risultano la Toscana (2,7%); l’Emilia Romagna (2,5%), la provincia autonoma di Bolzano (2,2%) e la Lombardia (2,1%). Le regioni in ultima posizione sono, a parte l’Abruzzo che non registra vaccinazioni, la Basilicata (0,004%) e la Sicilia (0,01%). Valle d’Aosta (8%) Toscana (7,6%), Emilia Romagna (7%) e Lombardia (6%) sono le regioni che hanno vaccinato in percentuale più over 60. Le ultime Abruzzo (0%), Basilicata (0,011%) e Sicilia (0,046%).