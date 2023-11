Cede il cric mentre ripara il furgone, grave un 25enne

ACICATENA (CATANIA) – Sono in corso di accertamento le cause che hanno portato all’incidente di ieri pomeriggio ad Aci Catena in via San Giuseppe Centro e che ha coinvolto un giovane di 25 anni, tuttora ricoverato all’ospedale Cannizzaro in gravi condizioni. Pare, dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri di Aci Catena e Acireale, che il ragazzo stesse cambiando una ruota o riparando un guasto ad un furgone e che il cric utilizzato abbia ceduto comportando la caduta improvvisa del mezzo che avrebbe schiacciato il 25enne. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.