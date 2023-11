Allarme a Ladispoli, vicino a Roma, per un leonessa scappata da un circo. L’animale è stato visto aggirarsi per le strade, qualcuno lo ha anche filmato. Il sindaco della cittadina Alessandro Grando lancia l’allarme sui social: “Si prega di prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti fino a nuova comunicazione. Il leone è scappato dal circo in viale Mediterraneo”.