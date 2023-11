Catania, torna Rizzo

Sono 25 i convocati dal tecnico del Catania, Luca Tabbiani, per la gara esterna contro il Potenza, in programma domenica alle 14 (su Telecolor tre ore live a partire dalle 13.30 con Diretta Stadio: collegamenti da Potenza, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp (3427712855).

La novità principale riguarda il ritorno in gruppo di Giuseppe Rizzo, rimasto fuori per motivi disciplinari dopo la trasferta di Teramo con il Monterosi. Si rivede anche Deli. Tabbiani prepara qualche novità, possibili ritocchi in ogni reparto rispetto all’undici iniziale schierato a Brindisi. In pole per il rientro dal 1′ Rapisarda, Bocic e lo stesso Rizzo.

Di seguito la lista completa dei convocati: 1 Bethers, 2 Curado, 3 Maffei, 4 Silvestri, 5 Rapisarda, 6 Zanellato, 7 De Luca, 8 Rocca, 9 Sarao, 11 Mazzotta, 13 Bouah, 16 Quaini, 17 Dubickas, 18 Rizzo, 19 Deli, 21 Ladinetti, 24 Bočić, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 31 Chiarella, 32 Chiricò, 33 Zammarini, 34 Toscano, 77 Marsura, 95 Albertoni.