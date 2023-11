Catania: si butta dal balcone, poi si rialza e scappa

CATANIA – Sotto gli occhi degli agenti della polizia intervenuti dopo una chiamata al 112, un giovane di 25 anni già sottoposto a tso si è lanciato dal balcone di un palazzo a Catania con l’intenzione di suicidarsi, in viale Mario Rapisardi. L’impatto con il suolo è stato attutito dai rami di un albero e il ragazzo dopo essersi alzato da terra ha tentato la fuga ma è stato bloccato (sia pur con grande fatica) dagli agenti ed è stato portato in ospedale con l’ambulanza. Era seminudo, con macchie di sangue sparse sul corpo, verosimilmente per ferite provocate da atti di autolesionismo. Si è buttato quando ha visto i poliziotti.