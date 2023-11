Catania, passi avanti per Lucarelli

Passi avanti per Cristiano Lucarelli. Dopo un primo incontro interlocutorio, il Catania è tornato a bussare alla porta dell’ormai ex allenatore della Ternana, considerato il profilo giusto per dare quella sterzata necessaria dopo l’esonero di Tabbiani.

Il vicepresidente Grella ha avuto un nuovo colloquio con il tecnico livornese. Se in occasione del primo contatto le parti erano rimaste distanti sul piano economico, stavolta va registrato un avvicinamento, propiziato dalla proposta di contratto pluriennale formulata dalla società, condizione ritenuta imprescindibile da Lucarelli per rescindere il vincolo che lo lega agli umbri sino al 2025.

Il Catania ha dunque mandato quel segnale che l’allenatore toscano chiedeva mettendolo in testa alla lista delle opzioni che comprende Silvio Baldini, Cristian Brocchi e Rolando Maran. L’intesa non è ancora raggiunta e Lucarelli, cercato nelle ultime ore anche dal Brescia, per poter dire sì a Grella deve risolvere il legame con la Ternana, ma adesso l’ipotesi di un suo ritorno in rossazzurro diventa più consistente.

Domenica sarà comunque Michele Zeoli, tecnico dell’Under 19 già in panchina mercoledì contro il Picerno in Coppa Italia, a guidare la squadra contro il Cerignola nel match in programma alle 18.30 (su Telecolor tre ore live a partire dalle 18 con Diretta Stadio: collegamenti da Cerignola, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp).