Catania, nel locale sette lavoratori in nero

CATANIA – I carabinieri di piazza Dante, nell’area a ridosso della stazione ferroviaria, hanno controllato un noto locale notturno dove era in corso un concerto di musica live e qui hanno accertato che i sette lavoratori presenti erano stati assunti in nero. L’attività è stata supportata dalla polizia locale e dai vigili del Fuoco di Catania. I sette lavoratori, sentiti dai carabinieri sulle modalità del proprio impiego, hanno dichiarato di non possedere un contratto di lavoro.

Al termine degli accertamenti scatterà una maxi sanzione per il titolare del locale, che prevede la corresponsione di una somma da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, fino a una somma da 7.200 a 43.200 euro se il lavoratore è stato impiegato per oltre 60 giorni di effettivo lavoro. Inoltre, è stata avanzata richiesta di sospensione della licenza perché il numero dei lavoratori in nero superava il 10% del totale dei lavoratori trovati al momento del controllo all’interno del locale.