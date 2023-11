Catania: molesta i passanti con un coltello

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato un 31enne straniero per porto di armi e oggetti atti a offendere. Gli agenti, dopo una chiamata al 112, sono intervenuti in piazza Turi Ferro, ex piazza Spirito Santo, per la presenza di un uomo che stava molestando i passanti, minacciandoli anche con un coltello. Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito rintracciato il 31enne che è stato subito fermato e trovato con un coltello a serramanico a farfalla. Alla richiesta di documenti, l’uomo ha dichiarato di esserne sprovvisto. Dagli accertamenti da parte della polizia scientifica e dell’ufficio Immigrazione, è emerso che il 31enne era senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Il prefetto ha emesso provvedimento di espulsione. È stato, quindi, accompagnato nel Centro di permanenza di Caltanissetta, in attesa di eseguire il rimpatrio.