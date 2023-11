Catania, il nodo panchina non si scioglie

Il nodo non è ancora sciolto. A distanza di quattro giorni dall’esonero di Luca Tabbiani e a tre dal prossimo impegno in campionato in trasferta contro il Cerignola, il Catania resta in cerca di un allenatore.

Affidata nell’immediato la panchina a Michele Zeoli, che ha subito centrato il primo obiettivo superando il turno nella Coppa Italia di Serie C grazie alla vittoria sul Picerno per 3-2, la dirigenza continua i sondaggi per scegliere il nuovo tecnico.

Il quadro rimane in costante evoluzione. In stand by le quotazioni dei due nomi originariamente in prima fila: Rolando Maran, che dopo un primo contatto non è stato ulteriormente sondato, e soprattutto Cristiano Lucarelli, incontrato a Roma dal vicepresidente Grella.

Il primo confronto con l’ormai ex tecnico della Ternana non ha però avuto esito positivo. Le parti sono al momento distanti sul piano dell’intesa economica, visto che Lucarelli, pur sollevato dall’incarico, resta sotto contratto con i rossoverdi sino a giugno 2025 e può quindi contare su un ingaggio di buon livello. Il capitolo, però, non è chiuso. Le parti continuano a parlarsi, la trattativa resta viva.

A Roma, Grella, subito dopo Lucarelli, ha incontrato anche Cristian Brocchi, ultima esperienza a Vicenza, club dal quale è stato esonerato nell’aprile del 2022. Brocchi, che in passato ha guidato per un breve periodo il Milan e poi Brescia e Monza (promosso in Serie B), a differenza di Lucarelli non ha vincoli contrattuali ed è considerato un’opzione, ma non la prima.

Il nome in risalita nelle ultime ore, complice un nuovo contatto in giornata, è quello di Silvio Baldini, già a Catania nel campionato di Serie A 2007-2008. Il tecnico di Massa era stato cercato dopo lo sconfitta casalinga con l’Avellino offrendo una disponibilità di massima ed è un profilo che gode della stima di Grella, che da giocatore è stato allenato da Baldini ad Empoli.

Mentre i colloqui proseguono, si avvicina la sfida di Cerignola, in programma domenica alle 18.30 (su Telecolor tre ore live a partire dalle 18 con Diretta Stadio: collegamenti da Cerignola, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp). Salvo accelerazioni improvvise, a sedersi sulla panchina rossazzurra sarà ancora Zeoli, tecnico della formazione Under 19.