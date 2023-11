Catania, fallisce la fuga col salmone

CATANIA – Voleva rubare tre chili e mezzo di salmone pregiato da un negozio di alimentari in corso Sicilia, a Catania. Ma il 47enne di Carlentini non ce l’ha fatta. Arrivato alle barriere antitaccheggio senza aver pagato gli oltre 100 euro di valore del prodotto, ha tentato con la forza di guadagnare l’uscita per fuggire, minacciando e spingendo il personale di vigilanza all’ingresso, ma per sua sfortuna si è imbattuto in una pattuglia di carabinieri che stava passando da quelle parti. I militari lo hanno bloccato e arrestato.