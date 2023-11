Da lunedì al via i lavori sulla tangenziale di Catania

CATANIA – Al via lunedì prossimo 20 novembre i lavori di riqualificazione delle barriere spartitraffico lungo la tangenziale ovest e sull’A18 direzione S. Gregorio – Catania, finalizzati ad incrementare i livelli di sicurezza delle due importanti arterie. In vista dell’intervento dell’Anas che interesserà l’importante arteria in corrispondenza dello svincolo Asse dei Servizi, è stato assicurato che saranno, comunque, garantite due corsie di marcia in entrambi i sensi di circolazione, al fine di limitare il disagio alla viabilità, con limite di velocità di 40 km/h e divieto di sorpasso per tutti i veicoli in transito. Analoghi interventi saranno effettuati, successivamente, anche in corrispondenza degli svincoli di Zia Lisa e San Giorgio. I lavori avranno una durata prevista di circa 270 giorni.

Sempre a partire dal 20 novembre, avranno inizio i lavori anche lungo la A18 direzione S. Gregorio – Catania. Anche in tal caso, saranno garantite due corsie di marcia in entrambi i sensi di circolazione con limite di velocità. Le due fasi di lavori avranno una durata complessiva prevista di circa 170 giorni. Si è anche stabilito di far partire i lavori che interesseranno lo svincolo di San Giorgio – zona ad alta densità commerciale – e la parte a valle dell’A18 dove insiste lo svincolo di Canalicchio – in una seconda fase, al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione in previsione dell’incremento dei volumi di traffico che si avrà in concomitanza nel periodo delle festività di fine anno.