Catania: beccato il ladro degli hotel

CATANIA – Dopo serrate indagini da parte dei carabinieri di Catania Piazza Dante, è stato individuato e denunciato un 55enne del posto, già sottoposto all’obbligo di permanenza a casa durante le ore notturne, che, noncurante delle prescrizioni, la scorsa notte, ha messo a segno un furto all’interno di un hotel del centro storico di Catania. La vittima è una donna 59enne di origini campane, residente a Malta, che da qualche giorno era in vacanza a Catania e aveva scelto un rinomato hotel nel quartiere della movida etnea. L’albergo, realizzato all’interno di un antico palazzo ristrutturato con cortile interno, si trova in una zona dove sono in corso interventi di riqualificazione edilizia delle palazzine adiacenti. Approfittando proprio dei ponteggi, il ladro è riuscito ad entrare nel cortile dell’hotel e, da qui, a raggiungere la finestra della camera della donna.

Nella stanza, in penombra, l’uomo si è avventato sulla borsa della turista che stava dormendo e che, quindi, non si è accorta di nulla: le ha rubato 6.200 euro in contanti e una banconota da 10 sterline per poi fuggire attraverso la finestra. L’indomani, accortasi del fatto, ha sporto denuncia dai carabinieri, i quali hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza puntato sul cortile interno. Da qui hanno riconosciuto l’uomo, già noto alle forze dell’ordine: un pregiudicato del luogo dedito a furti in appartamento. I militari si sono diretti in casa sua e durante una perquisizione domiciliare hanno trovato il denaro rubato. Colto sul fatto, ha tentato la fuga ma è stato fermato sulla porta di casa. Oltre che per il furto, il 55enne è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.