Catania, auto in mezzo alla strada: ‘Ero al bar, non ho tempo per voi agenti’

CATANIA – Prima ha cercato di giustificarsi, asserendo di aver “parcheggiato” l’auto in mezzo alla strada per qualche minuto “per prendere un caffè al bar”. Poi ai poliziotti ha detto di non aver tempo da perdere con loro e di dover andare via. Per questo è stato multato a Catania un uomo che in via Pensavalle aveva lasciato la propria Peugeot 207 nel bel mezzo della strada sopra le strisce pedonali, in modo da intralciare la circolazione e di impedire ai pedoni l’attraversamento.

Ad attendere l’indisciplinato automobilista gli agenti del commissariato Borgo Ognina, con i quali ha tentato di giustificarsi in modo arrogante. Si è poi scoperto che si trattava di un pregiudicato di 59 anni, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, sprovvisto di patente in quanto gli è stata ritirata. Per lui una sanzione di 5.400 euro circa.

In via Caronda sono scattate altre multe per 17 auto parcheggiate sul marciapiede, alcune delle quali in riparazione nei pressi di un’officina, lasciate col bagagliaio posteriore aperto nell’evidente tentativo di ostacolare la rilevazione della targa con gli strumenti digitali a disposizione della polizia.

FOTO: POSTEGGIO CREATIVO IN PIAZZA SANTA MARIA DI GESU’