CATANIA – Il questore di Catania ha emesso provvedimenti di divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, il cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di quattro giovani che, nell’agosto scorso, parteciparono a una violenta rissa, con il coinvolgimento di una ventina di ragazzi, scoppiata in piena notte nella zona di piazza Nettuno e via del Rotolo. Malgrado l’intervento di una volante, i quattro riuscirono a fuggire a bordo di un’auto. Dopo pochi minuti, grazie anche all’intervento di altre volanti, i quattro sono stati raggiunti e fermati in piazza Europa, ma, durante il controllo, uno dei passeggeri, figlio di un noto esponente mafioso, si è opposto violentemente al controllo di polizia, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e fu, per questo, arrestato. Nei suoi confronti il provvedimento è stato adottato con l’obbligo di presentazione nell’ufficio di polizia competente per territorio in relazione alla sua residenza, agli orari prestabiliti. Tutti i provvedimenti sono stati emessi per la durata di un anno.