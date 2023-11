CATANIA – Gli agenti della polizia di Catania hanno fermato in via del Rotolo per un controllo una macchina guidata da un giovane già noto per i suoi precedenti per furto di auto, che procedeva con fare sospetto. A bordo anche un altro pregiudicato. Alla vista dei poliziotti il 23enne ha mostrato segni di nervosismo, rivolgendo provocazioni e tentando di farli desistere dal controllo. Era in possesso di un cilindro di plastica contenente marijuana e di diverse banconote di vario taglio. E’ stato denunciato.