CATANIA – Sei sanzioni di natura amministrativa per un importo complessivo di 10.264 euro e sequestro di circa 70 chili di prodotti ittici – poi dati in beneficenza – sono il bilancio di controlli della guardia costiera di Siracusa nell’ambito di una operazione complessa denominata ‘Inntelligence 2023’, un’attività di vigilanza in mare e lungo l’intera filiera ittica della Sicilia orientale finalizzata alla tutela della risorsa ittica e al contrasto della pesca illegale coordinata durante la scorsa settimana dal Centro Controllo Area Pesca della Direzione marittima di Catania. Obiettivo principale dell’operazione è stato quello di verificare il rispetto del divieto della pesca e della commercializzazione del ‘tonno Alalunga’ in questo periodo dell’anno e, in generale, quella di esemplari di specie ittiche sottomisura.