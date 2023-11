CATANIA – Animazione, sport e solidarietà: i volontari celebrano la Giornata dei diritti dell’infanzia a dell’adolescenza domenica prossima a San Giovanni Galermo. Dalle 9 alle 13 ben 22 enti del terzo settore si ritroveranno in piazza Beppe Montana: in programma laboratori creativi, giochi, educazione ambientale e attività dimostrative di protezione civile e primo soccorso con l’obiettivo di promuovere il volontariato e sostenere l’impegno verso i più deboli. “Coinvolgere i bambini è fondamentale per la creazione di una comunità più inclusiva, responsabile e consapevole – afferma Salvatore Raffa, presidente del Centro di servizio per il volontariato etneo -. La Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in particolar modo in questi giorni in cui veniamo quotidianamente sconvolti dalle notizie delle guerre, ci impegna ancora di più a investire sul futuro dei nostri territori”.