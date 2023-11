CATANIA – Una giornata dedicata agli studenti delle scuole catanesi, che potranno apprendere le potenzialità della robotica collaborativa, concentrandosi anche sul dibattito etico sulla forte innovatività delle macchine che con il tempo dovranno sostituirsi all’uomo in quelli che sono considerati lavori usuranti. Sono solo alcuni dei temi dell’evento “Cobot on tour”, organizzato da Abb Robotics e Strano S.P.A. – divisione robotica, in programma venerdì 10 novembre dalle 9.30 alle 12. Durante l’iniziativa, che sarà ospitata dalla sede del Gruppo Strano nella zona industriale di Catania (Strada III n.36), gli studenti invitati a partecipare potranno confrontarsi con tecnici specializzati e interagire direttamente con Gofa, Yumi e Swifti, i nuovi robot collaborativi di Abb Robotics. Potranno discutere con loro delle tendenze attuali, dei possibili scenari futuri e dei punti chiave che stanno plasmando il settore della robotica. Del perché la robotica non tolga lavoro agli esseri umani, ma al contrario contribuisca ad aumentarlo di pari passo con la produttività, dando vita anche alla nascita di nuove figure professionali. I giornalisti e gli operatori dell’informazione presenti all’evento potranno interagire con i robot collaborativi di Abb Robotics.