CATANIA – Ancora controlli dei carabinieri di Catania nell’area di movida di via Gemmellaro e piazza Sciuti. Sono stati ispezionati in totale 19 pub, 3 dei quali sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico, poiché avevano posizionato tavoli e sedie al di là dello spazio previsto dalla rispettiva concessione.