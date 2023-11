CATANIA – un catanese di 32 anni è stato arrestato dalla polizia per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie. Nello scorso mese di agosto era stato arrestato per atti persecutori e minacce: non si era, infatti, rassegnato alla fine del proprio matrimonio e aveva continuato a molestare la donna, tanto da causarle un grave stato di ansia e di timore. Così era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico anti-stalking. Nonostante questo il giovane non si è dato per vinto e ha continuato a perseguitare la ragazza. Ieri il sistema di allarme lo ha localizzato nei pressi della casa della ex moglie; subito dopo è arrivata la telefonata da parte della donna. Gli agenti sono spuntati in pochissimi minuti e lo hanno arrestato.