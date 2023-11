Catania, 30 tablet per i pazienti del Policlinico

CATANIA – Trenta tablet sono da oggi a disposizione dei pazienti oncoematologici in isolamento protettivo per il rischio di infezioni del Policlinico di Catania, che potranno così collegarsi in digitale con familiari e amici, guardare un documentario o un film, ascoltare musica, leggere, giocare o intrattenersi come meglio vogliono. L’acquisto dei tablet è stato possibile grazie al crowdfunding lanciato per il progetto sociale Un viaggio oltre la corsia, realizzato da laboriusa.it, promosso dalla sede di Catania dell’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, in collaborazione con CarlottaXAIL, realtà etnea nata in memoria dell’architetto Carlotta Reitano, scomparsa prematuramente il 18 settembre del 2020.

L’obiettivo del progetto è stato superato al 137%: sono stati raccolti 10.845 euro – di cui 6.847 euro con il crowdfunding e la restante somma con il sostegno di enti e aziende virtuose – da 47 donatori su laboriusa.it, l’Ordine e la Fondazione degli Architetti di Catania, STMicroelectronics a Catania e GAe Engineering a Torino. Il budget ha consentito ad AIL Catania l’acquisto dei 30 tablet, ma anche del modem, del ripetitore per la connessione, dell’arredo per gli ambulatori e la realizzazione di box. Tutti i dispositivi digitali di Ail Catania saranno affidati gratuitamente ai pazienti in cura al Policlinico.