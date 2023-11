Carra: “Ecco i nostri progetti”

Il direttore generale del Catania, Luca Carra, è stato ospite a Corner su Telecolor. Ecco i passaggi salienti del suo intervento.

CRISI. “Periodi così capitano e dipendono da fattori diversi. I problemi non erano riferiti solo all’allenatore. Abbiamo scelto un tecnico che non è stato preso per stare qui solo per qualche mese. Siamo una società giovane, ci sono tante cose da fare. Lucarelli allenatore-manager? Ha il carattere e le competenze per farlo”.

BRESCIANO. “Mark ha esperienza non solo da calciatore. Ha fatto parte della federazione australiana e ha occupato ruoli manageriali anche fuori dal calcio. Il suo ingresso nel nostro Cda non è stato altro che la formalizzazione del suo rapporto con il presidente Pelligra”.

INFRASTRUTTURE. “So che il presidente sta valutando investimenti anche extra calcio. Non è semplice muoversi in tempi brevi, viste le cifre milionarie, senza fare le necessarie valutazioni”.

MIHAJLOVIC. “Il 16 dicembre ricorrerà il primo anniversario della sua scomparsa, il nostro vicepresidente Grella era molto legato a Sinisa. Inserire il suo nome nel murale? Si può fare”.

CATANIA POINT. “Il nuovo negozio verrà aperto in centro, zona piazza Duomo”.

CENTRO SPORTIVO. “Stiamo cercando il terreno migliore per realizzare il progetto che abbiamo in mente. L’idea è restare vicini alla città. Abbiamo 2-3 opzioni, vanno verificate la destinazione d’uso e gli aspetti burocratici. Nel frattempo continueremo a investire su Nesima, affinché il settore giovanile e quello femminile possano beneficiarne. Interverremo anche su Massimino e Cibalino per consentire alla prima squadra di lavorare al meglio. Abbiamo anche affittato una palazzina intera in via Etnea per offrire una foresteria ai ragazzi e alle ragazze del settore giovanile che vengono da fuori città. Stiamo cercando di crescere compiendo un passo alla volta”.

TORRE DEL GRIFO. “Era un centro d’eccellenza, ma riteniamo che la richiesta formulata dalla curatela al momento sia troppo elevata rispetto al valore attuale, visto che negli ultimi due anni la struttura ha subito un degrado e quindi sarebbero necessari altri investimenti. Se dovessero andare deserte le prime aste e dovessero venire applicati dei ribassi potremmo pensarci”.

VECCHIO LOGO. “Abbiamo preparato la manifestazione d’interesse da presentare alla curatela, il resto dipenderà da loro”.

TABELLONE. “Mercoledì contro il Crotone dovrebbe essere pienamente funzionante”.

CIBALINO. “Abbiamo già pensato di mettere i seggiolini e aprire le sedute di allenamento ai tifosi. Ce lo ha chiesto anche Lucarelli”.

MEMORIAL MASSIMINO. “E’ stato un grande presidente. Appena avremo tutte le strutture disponibili contiamo di dare vita a tante iniziative, inclusa questa”.

CURVA SUD. “Agli abbonati che ci hanno segnalato problemi di visuale ostruita dico che il Comune ha già avviato i lavori per rimuovere alcune grate e pulire o sostituire le vetrate opache”.