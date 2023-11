CARINI – Donati altri quattro defibrillatori al comune di Carini. Saranno installati in diverse vie del paese: via Lombardia, via Torretta, corso Italia e all’ingresso del paese davanti al bar Rotonda. Vanno ad aggiungersi ai sette già presenti sul territorio. La cerimonia di consegna dei dispositivi salvavita si è svolta al palazzo municipale alla presenza del vice sindaco Salvo Badalamenti, della Mg comunication, che dal 2019 porta avanti nel territorio il progetto, patrocinato dal Comune, Cuore Nostro-Città cardioprotetta, e delle aziende sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa.