Brucia Vendicari, dodici ore per spegnere le fiamme

SIRACUSA – Dopo 12 ore di estenuante lavoro, alle 5,40 di questa mattina il grosso incendio sviluppatosi ieri pomeriggio nella riserva di Vendicari è stato spento. Sono intervenute sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Siracusa, distaccamenti di Pachino, Noto e Palazzolo, impegnate assieme a due squadre di protezione Civile e al corpo Forestale. Probabili le origini dolose dell’incendio che si è sviluppato nella zona della IX strada di San Lorenzo: improvvisamente le fiamme si sono estese in un canneto, bruciando una superficie di almeno 5 ettari. Per evitare l’estendersi dell’incendio in un’area ancora più vasta, con una ruspa è stata tracciata una linea per arginare il fuoco. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sul caso, non è il primo che si verifica nella riserva naturale di Vendicari.