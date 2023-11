BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla e i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, hanno effettuato dei controlli in un’associazione sportiva e culturale, al termine dei quali il titolare è stato denunciato per esercizio di giochi d’azzardo e inosservanza e omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti. I militari hanno trovato nei locali aperti al pubblico e ai soci 7 apparecchi elettromeccanici non riconosciuti dal Coni, sui quali quindi non venivano pagate le quietanze previste dal Tulps. Nella sala giochi inoltre non era mai stata affissa la prevista tabella dei giochi proibiti.

Grazie a un’ispezione più approfondita, si è riusciti a scoprire come in una saletta riservata fosse stato allestito un tavolo da gioco ovale sul quale vi erano scatole contenenti fiches, mazzi di carte da poker e un foglio su cui era stato annotato il valore corrispondente delle fiches con il denaro. All’interno dell’associazione c’erano 10 avventori, di cui 5 minorenni, tutti sottoposti a perquisizione: un 16enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico ed è stato denunciato per possesso di armi atte a offendere. L’ispezione è poi continuata anche all’esterno del club, dove è stato trovato un ciclomotore, lasciato incustodito, sul quale era stata apposta una targa falsa.