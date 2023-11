BELPASSO (CATANIA) – Sono stati recuperati gli 8 fusti pieni di concime il cui furto era stato denunciato da un 62enne imprenditore agricolo di Belpasso. Qualcuno era entrato nel deposito della sua azienda e aveva portato via i contenitori con 30 litri di concime liquido ciascuno. Un danno economico grave, considerando che si tratta di un prodotto assolutamente esclusivo, proveniente da un’azienda del Reggino. I carabinieri hanno grazie alla visualizzazione delle telecamere della zona, alle dichiarazioni degli altri agricoltori e una serie di indagini sono risaliti a un casolare di campagna in contrada Pulce, di proprietà di un 56enne pregiudicato e poco distante dall’azienda dove era avvenuto il furto. Qui hanno trovato nascoste nel sottotetto le 8 taniche di concime, ancora piene del loro contenuto. Il 56enne è stato denunciato per ricettazione.