Furbetta del contatore a San Cristoforo

CATANIA – Durante controlli tra le vie del quartiere catanese di San Cristoforo, i carabinieri, in collaborazione col personale della società elettrica Enel, in via Plebiscito hanno denunciato una 41enne che aveva manomesso il contatore della sua abitazione. La donna aveva infatti realizzato un artigianale bypass allacciandosi direttamente alla rete elettrica pubblica, causando ammanchi alla società per circa 8.000 euro. In un secondo momento, sono stati invece svolti dei controlli alla circolazione stradale con numerosi posti di controllo nelle strade del quartiere: i carabinieri hanno elevato sanzioni per 3.600 euro circa e sequestrato 3 mezzi per guida senza casco, mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica. Due automobilisti sono stati segnalati alla prefettura quali “assuntori di sostanze stupefacenti”, perché avevano a bordo 9 grammi di marijuana.