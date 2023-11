A Messina è l’ora di Ligabue

MESSINA – Domani e venerdì 1 dicembre Luciano Ligabue sarà in concerto al Palarescifina di Messina, nell’ambito del tour nei principali palasport. Una scaletta diversa per ogni serata, in cui oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album “Dedicato a noi”, non mancheranno le hit più amate dal pubblico. Sul palco Ligabue sarà accompagnato da “Il gruppo”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

Entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale degli album e dei vinili più venduti, “Dedicato a noi” è il quattordicesimo album di inediti e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale. Come per tutti i suoi dischi Ligabue ha firmato testi e musiche.