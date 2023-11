A Catania troppe impennate: stavolta acrobata girava con scooter sequestrato

CATANIA – Non è passato inosservato ai carabinieri di Catania il video di un 54enne con precedenti che impennava con il suo scooter lungo le vie della città. Si era fatto riprendere da qualcuno e aveva poi pubblicato tutto su un noto social network, mentre sfrecciava impennando lungo via Acquedotto Greco in direzione di via Curia a bordo di un ciclomotore Piaggio Zip scuro, senza indossare il casco.

Una “usanza”, quella delle acrobazie in strada filmate e pubblicate su internet, ultimamente sempre più diffusa a Catania. Il comportamento imprudente e pericoloso del 54enne non potevano restare impunito, soprattutto alla luce della grande diffusione che ha avuto attraverso il canale social. Le indagini sono partite dal fermo immagine del video, attraverso il quale i carabinieri sono risaliti alla targa e da questa al proprietario dello scooter. Gli investigatori hanno poi comparato la fotografia di quest’ultimo con le immagini delle videoriprese, ormai divenute virali on line, e non hanno avuto dubbi: era proprio il proprietario a impennare in sella al suo scooter.

La cosa ancor più grave, oltre alla scorrettezza dell’episodio e alla sua diffusione on line, è quanto emerso da accertamenti più approfonditi, ossia il fatto che il 54enne era stato fermato alla guida di quello stesso scooter il mese scorso, da una pattuglia che lo aveva multato perché era risultato privo di assicurazione al momento del controllo. Per questo motivo lo Zip era stato sequestrato amministrativamente e affidatogli in custodia, affinché lo tenesse parcheggiato in un luogo privato senza poterlo spostare fino al termine del periodo di sequestro e alla stipula della nuova polizza assicurativa.

A quel punto una pattuglia è andata a casa del 54enne, dove effettivamente non ha trovato lo scooter, che presumibilmente era in circolo per la città. Per tale motivo il 54enne è stato denunciato per sottrazione di cose sottoposte a sequestro.