Via Etnea: nella borsa 4 profumi rubati

CATANIA – I carabinieri hanno denunciato una 45enne catanese per il furto di profumi in un grande magazzino di via Etnea. Lo scorso pomeriggio è arrivata la segnalazione sull’atteggiamento sospetto di una donna tra gli scaffali del negozio: i militari hanno avuto modo di monitorare, attraverso le telecamere di sicurezza, il comportamento della 45enne, che dopo aver prelevato quattro profumi molto costosi dai ripiani del reparto profumeria, anziché dirigersi verso le casse si è spostata nel reparto abbigliamento, dove ha afferrato un vestito a caso, per poi dirigersi nei camerini con la scusa di volerlo provare.

In realtà arrivata nello spogliatoio la signora si è subito adoperata per scartare i profumi ed eliminare le placchette antitaccheggio, per poi nasconderli nella sua borsa. I carabinieri hanno pertanto aspettato la donna all’uscita del negozio, dove l’hanno fermata e perquisita con l’ausilio di personale femminile. Effettivamente nella borsetta sono stati recuperati 4 pregiati profumi di note marche, il cui valore complessivamente ammontava a oltre 400 euro.