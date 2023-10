Venditori abusivi al mercatino delle pulci

CATANIA – I carabinieri di Librino coadiuvati dai colleghi di Siracusa, hanno controllato il mercatino delle pulci di viale Amerigo Vespucci, a Catania, alla ricerca non solo di venditori abusivi, ma anche di oggetti d’arte trafugati. Durante l’ispezione sono stati trovati 6 venditori ambulanti di oggettistica privi di autorizzazione amministrativa e requisiti professionali per poter svolgere quell’attività. Tutti sono stati sanzionati per un totale di circa 3 mila euro, con contestuale sequestro degli articoli in vendita, ed è stata loro contestata anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico, perché avevano invaso indebitamente parte della strada per l’esposizione della merce in vendita.