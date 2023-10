MARSALA (TRAPANI) – Era andato a pescare, ma non aveva fatto rientro a casa. Un 78enne di Marsala è stato ritrovato oggi in mare a Petrosino. Una guardia giurata ha visto il corpo che galleggiava. Sono intervenuti i sanitari del 118 e lo hanno soccorso. L’anziano era in ipotermia, ma vivo: è stato portato in ospedale.