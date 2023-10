Tripadvisor: ‘In Sicilia uno dei migliori ristoranti al mondo’

Il ristorante “Sikulo – Umori e Sapori” di piazza Diodoro Siculo 2 a Palermo ha ottenuto da Tripadvisor il premio “Traveler’s choice best of the best” come uno dei migliori ristoranti al mondo. Il riconoscimento colloca Sikulo nell’uno per cento dei ristoranti migliori di tutto il pianeta e lo posiziona al primo posto in Italia nella sua categoria. “Congratulazioni ai vincitori del 2023 – ha detto John Boris, responsabile di sviluppo di Tripadvisor -. Guadagnare un Traveller’s choice award dimostra che hai offerto esperienze straordinarie a coloro che contano di più: i tuoi ospiti. Con il cambiamento delle aspettative, la continua carenza di manodopera e l’aumento dei costi, questa non è un’impresa facile e rimango impressionato dalla resilienza e dalla capacità di adattamento del settore dell’ospitalità e della ristorazione”.

Il premio tiene conto delle recensioni su dedizione, qualità, creatività culinaria e ospitalità del Sikulo. “Questo premio – hanno commentato i proprietari Massimo e Mauro Pomo – non sarebbe stato possibile senza il sostegno e l’apprezzamento dei clienti più fedeli e dei tanti turisti che nell’ultimo anno sono venuti a trovarci e ci hanno onorato con le loro recensioni positive su Tripadvisor”.