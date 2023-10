TRAPANI – Dall’avvio della stagione venatoria i carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo – distaccamento di Trapani – hanno intensificato l’attività. A fronte di oltre 50 cacciatori controllati, sarebbero state accertate irregolarità in sette occasioni. In 5 casi – tra Salemi, Marsala e Campobello di Mazara – sono stati sanzionati amministrativamente altrettanti cacciatori che, seppur in regola con le licenze e le autorizzazioni, avrebbero omesso di trascrivere sul tesserino venatorio la giornata di caccia: multe da 75 a 450 euro, per un totale di 2.250 euro.

In altre due occasioni, nel Marsalese, i militari hanno individuato due persone, anch’esse in regola con gli obblighi di legge, che però utilizzavano richiami acustici elettromagnetici, vietati dalla normativa in quanto agevolano grandemente la caccia. In questo caso la legge prevede un’ammenda fino a 1.500 euro, il sequestro delle armi e la confisca dei richiami.