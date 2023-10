Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Luca Tabbiani, alla vigilia di Catania-Latina, in programma domenica alle 16.15 (su Telecolor tre ore live con Diretta Stadio a partire dalle 15.45 con pre partita, formazioni ufficiali, collegamenti dal Massimino per il racconto della gara, analisi, interviste in anteprima nel post gara e i commenti del pubblico via WhatsApp).

FORMAZIONE. “Domenica non rientra nessuno degli indisponibili. Avendo fuori De Luca, Bocic e Chiarella, sugli esterni in avanti restano solo in due. Abbiamo giocatori come Deli o Bouah che all’occorrenza possono adattarsi. Sarao? E’ un ragazzo di un’umiltà incredibile che si sacrifica tanto per la squadra: sono felice abbia fatto gol contro il Messina, se lo meritava. Rigoristi? Chiricò o Di Carmine”.

CRESCITA. “Dobbiamo avere la forza di dimenticare sempre la partita precedente, che sia andata bene o male. Non pensiamo di avere trovato una strada dopo la vittoria di Caserta. C’è ancora molto da fare, ogni partita è complessa, ma stiamo crescendo come squadra e le individualità forti non ci mancano. Anche dopo la sconfitta di Foggia dissi che ero sereno perché vedevo un collettivo con valori importanti, è bello lavorare con questi ragazzi. Dobbiamo avere l’ambizione in alto perché ne abbiamo le possibilità. Non ho mai allenato un gruppo così forte, sono felice di aver trovato una simile unità d’intenti”.

LATINA. “Predilige il 3-5-2, ma ha usato anche il 4-4-2. Abbiamo preparato entrambe le situazioni. Sa giocare con aggressività, ma anche aspettare. Dovremo essere bravi a capire il momento della gara”.