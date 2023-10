MARSALA (TRAPANI) – Un piromane, il 60enne D. M., è stato fermato dalla polizia municipale di Marsala e denunciato con l’accusa di combustione illecita di rifiuti. E’ stato colto in flagrante mentre stava appiccando il fuoco in un terreno vicino al canile municipale, in contrada Ponte Fiumarella, che avrebbe provocato un incendio di grosse proporzioni.