Sorpreso a rubare nella villa di un avvocato catanese

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – I carabinieri di Zafferana Etnea hanno arrestato per furto aggravato di ferro e oggetti antichi un 47enne pregiudicato. I militari, durante un servizio di perlustrazione, hanno notato un’utilitaria Ford parcheggiata davanti alla villa di proprietà di un avvocato catanese. Avvicinatisi all’auto, i militari hanno visto il 47enne mentre legava sul tettuccio della macchina una ringhiera di un balcone in ferro battuto lunga circa 3 metri. L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato invano di dileguarsi, mettendo in moto il mezzo, ma è stato immediatamente bloccato e perquisito. Nella macchina i militari hanno trovato dei cavalletti antichi in ferro, che il ladro aveva appena rubato da una dependance della villa, oltre al seghetto col quale aveva tagliato la balaustra, anche questa rubata dalla villa, che stava cercando di caricare sull’auto.