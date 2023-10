Slitta Juve Stabia-Catania

Cambia il calendario del Catania. La trasferta contro la Juve Stabia, originariamente fissata per sabato 14 ottobre alle 14, è stata posticipata a domenica 15 ottobre, sempre alle 14. Un posticipo effetto dello slittamento della precedente gara degli stabiesi, quella in trasferta contro il Brindisi, spostata da domenica 8 a martedì 10 ottobre alle 18.30. Resta in attesa di ufficializzazione il recupero dei rossazzurri proprio contro il Brindisi: la data ufficiosamente individuata è quella del 18 ottobre, da definire la collocazione oraria (due le opzioni: alle 14 o in notturna).